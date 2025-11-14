Покана за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община град Добрич за 2025 г.

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на Бюджета на Община град Добрич за 2025 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.11.2025 г. от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 24.11.2025 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

