петък, ноември 14, 2025
Последни:
Региона

Покана за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община град Добрич за 2025 г.

Редактор

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на Бюджета на Община град Добрич за 2025 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.11.2025 г. от 15.00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 24.11.2025 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Интересно от мрежата

Вижте още

Мери Бойс Бенд кани пловдивските си фенове на юбилеен концерт „Отива си лятото, идва есента“ в Дома на културата в петък

Редактор

Близо 90 човека се включиха в събитието, с което Разград отбеляза Световния ден на ходенето

Редактор

В Стара Загора се променя маршрутът на три автобусни линии поради санитарна резитба на дървета

Редактор

Pin It on Pinterest