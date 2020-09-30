Покана от Опера Пловдив и община Пловдив
ОПЕРА ПЛОВДИВ И ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ВИ КАНЯТ ДА ОТПРАЗНУВАМЕ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗИКАТА – 1 ОКТОМВРИ
С ПРАЗНИЧНА ГАЛА „СЪРЦЕТО НА ПУЧИНИ, СИЛАТА НА ВЕРДИ“
НА ОТКРИТО ПРЕД ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“
с уникален МАПИНГ върху сградата на 1 ОКТОМВРИ 2020 г. ОТ 19:30 ЧАСА!
Ще открием своя пореден сезон с музика от двама композитори, чиито имена са символи на изкуството на операта – Верди и Пучини.
СЪС СОЛИСТИ, ХОР, БАЛЕТ И ОРКЕСТЪР ПОД ДИРИГЕНТСТВОТО
НА МАЕСТРО ГРИГОР ПАЛИКАРОВ
В програмата ще чуете арии, дуети и хорове от оперите „Набуко“, „Джани Скики“, „Ернани“, „Вилиси“, „Травиата“, „Мадам Бътерфлай“, „Риголето“, „Бохеми“ и други
Мапинг – ПЕТКО ТАНЧЕВ
Диригент – Григор ПАЛИКАРОВ
Солисти – Вера Гиргинова, Александър Носиков, Таня Иванова, Светлана Иванова, Михаил Пулиев, Елена Чавдарова – Иса, Евгения Ралчева и Марк Фаулър
Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив
Проектът се реализира в партньорство с отдел „Култура“ на Община Пловдив