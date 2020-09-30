Покана от Опера Пловдив и община Пловдив

ОПЕРА ПЛОВДИВ И ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ВИ КАНЯТ ДА ОТПРАЗНУВАМЕ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗИКАТА – 1 ОКТОМВРИ

С ПРАЗНИЧНА ГАЛА „СЪРЦЕТО НА ПУЧИНИ, СИЛАТА НА ВЕРДИ“

НА ОТКРИТО ПРЕД ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

с уникален МАПИНГ върху сградата на 1 ОКТОМВРИ 2020 г. ОТ 19:30 ЧАСА!

Ще открием своя пореден сезон с музика от двама композитори, чиито имена са символи на изкуството на операта – Верди и Пучини.

СЪС СОЛИСТИ, ХОР, БАЛЕТ И ОРКЕСТЪР ПОД ДИРИГЕНТСТВОТО

НА МАЕСТРО ГРИГОР ПАЛИКАРОВ

В програмата ще чуете арии, дуети и хорове от оперите „Набуко“, „Джани Скики“, „Ернани“, „Вилиси“, „Травиата“, „Мадам Бътерфлай“, „Риголето“, „Бохеми“ и други

Мапинг – ПЕТКО ТАНЧЕВ

Диригент – Григор ПАЛИКАРОВ

Солисти – Вера Гиргинова, Александър Носиков, Таня Иванова, Светлана Иванова, Михаил Пулиев, Елена Чавдарова – Иса, Евгения Ралчева и Марк Фаулър

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Проектът се реализира в партньорство с отдел „Култура“ на Община Пловдив