Пожарът в землищата на селата Елена и Момино е локализиран

Днес на терен продължават да дежурят два противопожарни екипа от РСПБЗН Хасково и два екипа от „Общинско лесничейство“ Хасково. Частичното бедствено положение за Момино и Елена не е отменено.

Изключително високите температури, засушаването и силният вятър са предпоставка за разпалване на огнищата, затова продължава наблюдението на терена, включително с дронове. Пламъците вече унищожиха над 1000 дка гора, пасища, лесонепригодни площи.

Община Хасково апелира всички да бъдат изключително отговорни и внимателни днес и през следващите дни! Екстремален риск от възникване на пожари е валиден за територията на цялата община. При сегашнитеметеорологични условия пожарите се развиват бързо и са трудни за овладяване.

Община Хасково призовава:

Не палете огън на открито, в близост до горски и земеделски масиви, складове за зърно и фуражи!

Забранено е тютюнопушенето в и около посеви и ожънати площи!

Не изхвърляйте фасове от автомобилите!

Абсолютно е забранено паленето на стърнища!

Проверявайте редовно земеделската техника – искра от неизправна машина може да причини бедствие!

До 1 септември е забранено косенето на трева и машинно почистване от 08,00 часа до 03,00 часа. Забраната е наложена със заповед на земеделския министър.

За да предпазим реколтата, природата и човешките животи, е важно всеки от нас да прояви отговорност!

