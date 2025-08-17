Пожарът на „Седми километър“ е локализиран, екипите от 8 институции продължават да работят на място

Благодаря на героите, които своевременно реагираха и предотвратиха

жертви и още по-големи щети, обяви кметът на Община Стара Загора Живко

Тодоров

Бързата реакция на екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и

защита на населението“, на Полицията, на Горско стопанство, на Община

Стара Загора и притеклите се доброволци предотврати голямо бедствие в

местността „Седми километър“ днес. Това изтъкна кметът на Община Стара

Загора Живко Тодоров на извънреден брифинг пред медиите тази вечер.

България има достойни мъже, подчерта с признателност градоначалникът.

Около 15 часа днес бе получен сигнал за бушуващ пожар в местността

„Седми километър“, близо до мястото, където горя през юли 2024 г., но

този път от западната страна на пътя. Представители на 8 институции са

мобилизирани светкавично. Беше обявено частично бедствено положение,

защото пожарът е във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени

вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.

Благодаря на полицията и пожарната за оказаното съдействие за бързата

евакуация на тези хора, те са за награда от страна на министъра на

вътрешните работи, заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров.

Той не пропусна да изрази адмирациите си и към доброволците, които се

притекоха на помощ. Беше предотвратено голямо бедствие, имаме гражданско

общество, което е радващо, определи Живко Тодоров.

Електроподаването на място е спряно и то ще бъде възстановено, когато

бъде обезопасен целият периметър, информира секретарят на Община Стара

Загора Николай Диков. „Има дежурни на EVN, извикани на място, за да се

работи и да се възстанови токът, когато оперативният щаб прецени.

Частичното бедствено положение ще остане поне 24 часа, за да сме

сигурни, че няма да се допусне разпалване на огъня в друга зона“, добави

г-н Диков.

15 или 20 от вилите са изпепелени, щетите от пожара тепърва ще се

оценяват. „Ако не се бе реагирало толкова бързо, можеше да има жертви и

още по-големи материални щети. Сухо е и всяка неблагоразумна дейност

може да причини пожар“, припомни с тревога градоначалникът Живко

Тодоров.

Към момента пожарът е овладян и под контрол, няма угроза за хората,

въпреки това бе поискана помощ и от МВР и хеликоптер обля цялата

територия на гъстонаселения район. Военни ще останат дежурни през нощта

срещу понеделник, за да помагат на хората и да следят пламъците да не се

разгорят отново.

Пътят към Старозагорските бани остава затворен, защото продължават да

преминават тежка техника и водоноски.

„Над 1000 души бяха застрашени от този пожар, на място се отзоваха 14

екипа, по спешност са ангажирани всички структури от нашата област и

колеги от Пловдив и Сливен“, посочи старши комисар Стоян Колев, директор

на РСПБЗН. „Два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за

евентуални други произшествия. За рекордно кратко време задействахме 8

институции и структури, включително и на министерско ниво за съдействие

от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене. Изключително бързо

взаимодействие! Най-важното е, че има реално спасени и изнесени от

опасни места хора, няма пострадали. Ако тук не бяха специалистите,

можеше да стане ад!“, предупреди старши комисар Колев.

„Полицията помогна за организацията на гасенето, работим по разследване

на причините за пожара. Има сигнали откъде може да е тръгнал пожарът,

проверяваме ги и ще ги обявим, когато сме сигурни“, посочи старши

комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР в Стара Загора.

„Реакцията беше светкавична, благодаря на всички институции“, отбеляза

на свой ред областният управител д-р Неделчо Маринов. „Апелът към всички

граждани е внимавайте, не палете огън на открито, не поставяйте на

изпитание възможностите и професионализма на тези прекрасни хора!“,

призова горещо областният управител.

Facebook

Twitter



Shares