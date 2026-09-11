петък, септември 11, 2026
Последни:
Региона

Пожар в село Димовци: Огънят е тръгнал към гората, включват хеликоптер и BG-Alert

Недялко Тенев

Седем екипа на пожарната са на терен, пламъците са обхванали дворни места и постройки

Пожар е избухнал днес в село Димовци, община Гурково, съобщиха от РДПБЗН – Стара Загора. Сигналът за огъня е получен в 12:51 часа.

По първоначална информация пламъците са обхванали дворни места, жилищни и спомагателни постройки в селото. Огънят е започнал да се разпространява и в посока към гората.

Седем екипа на пожарната се борят с огъня

Към момента на място работят седем екипа на пожарната. В гасителните действия помагат и екипи на Община Гурково.

Очаква се в борбата с пламъците да се включи и хеликоптер, който да подпомогне овладяването на пожара от въздуха.

Заради ситуацията ще бъде активирана системата BG-Alert за територията на село Димовци, чрез която населението ще бъде предупредено.

Към момента няма предоставена информация за пострадали хора. Очакват се допълнителни данни за развитието на пожара и нанесените щети.

Вижте още

„Художниците на Стара Загора – палитра от истории“: безплатен градски тур на 12 и 13 септември

Иван Златанов

Старозагорски спортисти с отлични резултати на Откритите национални игри на Спешъл Олимпикс Швеция 2026

Иван Златанов

Военен хеликоптер Cougar втори ден гаси пожара в Национален парк „Централен Балкан“

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest