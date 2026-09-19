Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци край Плевен, основният проблем е задимяването

Три екипа на пожарната са на място, а РИОСВ – Плевен ще извърши измервания на качеството на атмосферния въздух

Община Плевен следи ситуацията в Регионалното депо за отпадъци край града, където на 18 септември е възникнал пожар.

Първоначално огънят е обхванал малка площ. Екипи на депото са предприели незабавни действия за обработване на терена с булдозер и багер, като в дейностите се е включил и екип на Община Плевен с техника за омокряне.

През нощта обаче огънят се е разпространил на по-голяма площ.

Към момента на място работят три екипа на пожарната и е създадена необходимата организация за овладяване на ситуацията, съобщи комисар Станислав Атанасов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен.

В действията участва и доброволното формирование на Община Плевен заедно с ресорни служители на местната администрация. Към депото са изпратени и цистерни на сметопочистващите фирми.

По информация на общината към момента няма опасност от разрастване на пожара и нанасяне на материални щети. Основният проблем остава задимяването в района.

Община Плевен е уведомила Регионалната инспекция по околната среда и водите, която ще извърши измервания на качеството на атмосферния въздух.

От местната администрация уточняват, че в посока към Плевен не се усещат неприятни миризми, свързани с пожара. Вятърът е в източна посока и към момента не насочва дима към града.

Ситуацията се наблюдава постоянно. При промяна на обстановката или получаване на нови данни от компетентните институции населението ще бъде своевременно информирано.