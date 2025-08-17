неделя, август 17, 2025
Пожар гори в местността „Седми километър“, кметът на Стара Загора Живко Тодоров е на място

Той умолява хората да не пътуват по шосето към Баните, за да не 
затрудняват придвижването на техниката за гасене

Пожар възникна днес от южната страна на местност „Седми километър“ в 
посока курортно селище Старозагорски бани – горят сухи треви, храсти и 
постройки. Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение.
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заедно със своя екип и с 
огнеборците от служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, е 
на мястото на пожара.
Г-н Тодоров умолява в следващите часове да не се пътува по шосе Стара 
Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на 
противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования!

