Пожар гори над кв. „Лозенец“ в Стара Загора

Огънят е обхванал горски масиви, а Община Стара Загора осигурява водоноски за подпомагане на гасенето

Пожар е възникнал над кв. „Лозенец“ в Стара Загора и е обхванал горски масиви. Три екипа на РДПБЗН – Стара Загора вече са на място и работят по овладяването на огъня, съобщиха от Общината.

Към засегнатия район се насочват и допълнителни сили. Всички екипи на терен работят за ограничаване на разпространението на пламъците и възможно най-бързото овладяване на пожара.

Общината изпраща водоноски

Община Стара Загора е осигурила водоноски, които да подпомогнат действията на пожарникарите.

Местната администрация следи развитието на ситуацията и посочва, че ще предоставя своевременна информация при промяна на обстановката.

От Общината отправят и призив към гражданите да проявят повишено внимание и да не възпрепятстват достъпа до района. Пътищата трябва да останат свободни за специализираната техника и екипите, ангажирани с гасенето.