Подкрепете бургаската танцова школа Estrella – на крачка е от големия финал на „България търси талант“!

Бургас отново има повод за гордост – танцовата школа Estrella, с хореограф Олга Мохова се бори за място на големия финал на „България търси талант“ и има нужда от подкрепата на всички българи, които ценят изкуството, труда и таланта.

Младите танцьори вече впечатлиха страната със своя силен сюжет, емоция и професионализъм. Сега те са подготвили продължение на своя спектакъл, хореография, която  по думите им ще трогне и развълнува всеки българин. А, ако стигнат до финала, зрителите ще видят мащабен, грандиозен завършек, подготвян от месеци.

Как можем да ги подкрепим?

На  7 декември линиите за гласуване ще бъдат отворени от 20:00 ч.

Всеки може да изпрати неограничен брой SMS-и.

Номерът за гласуване на Estrella ще бъде обявен по време на живото включване в ефир.

Estrella благодарят на всички за подкрепата и обещават незабравимо шоу, ако им дадем шанс да достигнат до финалната сцена.

Да подкрепим бургаския талант! Нека Estrella отидат на финал!

