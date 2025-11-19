Подготвят за преасфалтиране улици в Плевен

Преасфалтиране на ул. „Бузлуджа“ в района на жк „Мара Денчева“, възстановяване на пропаднала асфалтова настилка на ул. „Антим I“ и възстановяване на пътната настилка по бул. „Христо Ботев“ до Басейнова дирекция включва графикът за текущите ремонти тази седмица на общинското дружество „Инжстрой“.

Планирани са ремонти и по ул. „Чаталджа“ – в участъка от бул. „Христо Ботев“ в посока на жк „Дружба“, и ръкава между улиците „Дойран“ и ул. „Васил Левски“. На дружеството е възложено изкърпване и на асфалтовата настилка по ул. „Гренадирска“ – от ул. „Асен Халачев“ до ул. „Данаил Попов“, и по ул. „Асен Халачев“ – от ул. „Васил Левски“ до ул. „Гренадирска“. Ремонтират се и шахти и оттоци.

Екипи на фирмата продължават работа по оформянето на достъпна среда в района на кръстовището на ул. „Георги Бенковски“ с бул. „Георги Кочев“ – до УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ в Плевен. В района се изграждат 10 подстъпа за достъп на хора с увреждания, като ремонтните дейности включват снижаване на бордюрите от двете страни на трите пешеходни пътеки в този участък на кръстовището, изкопни дейности, полагане на нови тротоарни бордюри и асфалтиране на ремонтираните участъци.

Паралелно с това се ремонтират и участъци от общинската пътна мрежа. Тази седмица това са:

PVN1147 – / PVN1151/Плевен – Къшин – Брестовец /III-3502/;

PVN1150 – /II-35/, Плевен – Ловеч /- Бохот – Тученица – Радишево PVN1146.

Всички дейности са съгласно договор „Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр. Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища“.

Facebook

Twitter



Shares