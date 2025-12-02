„Подай ръка – спаси живот“: Децата на Ямбол отново даряват надежда

вторник, декември 2, 2025
Празник на доброто, на цветовете, въображението и човечността.

Така художникът Иван Стоянов определи конкурса „Коледа“, който се провежда за 18-а поредна година от община Ямбол в рамките на инициативата „Подай ръка-спаси живот“. Над 1000 възпитаници на ямболските детски градини, училища и клубове по интереси отделиха време и енергия тази година, за да пресъздадат своята приказка с искреност, чистота и радост.

Към всички тях на тържествена церемония в Културно-информационен център „Безистен“ бяха отправени благодарности от ръководството на община Ямбол и от журито, което имаше нелеката задача да определи творбите, които вече се разпространяват благотворително като коледни картички срещу символичната цена от 2 лева.

На тържествената церемония бяха наградени общо 116 малки таланти, подкрепили със свои рисунки кампанията.

„Тази специална вечер носи много важно послание – че деца помагат на деца. Това е истински урок по човечност, който всички ние, възрастните, трябва да ценим. Всяка детска картина тук е знак за съпричастност към децата, които имат нужда от лечение“, каза в обръщението си кметът Валентин Ревански. Той благодари също на учителите и родителите, които подкрепят своите деца и призова всички и тази година да бъдем съпричастни и да подкрепим благотворителната кампания.

Коледните поздравителни картички на кмета на община Ямбол тази година са с рисунките на Тея Тодорова Димитрова от ДГ „Червената шапчица“, Илко Иванов Пеев от ОУ „Николай Петрини“ и Звездомир Каменов Великов от ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“. Рисунката на Рая Атанасова Челебиева от ГСАГД „Кольо Фичето“ е коледната картичка на председателя на Общински съвет – Ямбол, а за плакат на детския коледарски празник бе избрана творбата на Димислав Костадинов Ганев от ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“.

Десет детски рисунки, отпечатани като картички, се предлагат благотворително в Административния център на Община Ямбол, в Културно-информационен център „Безистен“, както и в търговски обекти, които подкрепят кампанията. Автори на творбите са Никола Иванов Врачев от ДГ „Червената шапчица“, Габриела Николаева Ненова от ДГ „Валентина”, Кристиана Пламенова Тодорова, Райна Райнова Шарлопова и Александра Иванова Йорданова от ОУ „Николай Петрини”, Хрисия Диан Саханджиева от НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Лилия Диянова Рибарова и Дария Людмилова Начева от ОУ „Любен Каравелов”, Антония Валентинова Иванова от СУ „Св. Климент Охридски” и Мария Динкова Георгиева от ГСАГД „Кольо Фичето”.

Целта на благотворителната инициатива е попълване на фонда „Подай ръка – спаси живот“, който вече 18 години подпомага тежко болни ямболски деца и младежи, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно лечение.

Само тази година за лечението на 5 деца от Ямбол с решение на обществения съвет от фонда са отпуснати общо 41 000 лв.

Кампанията „Подай ръка – спаси живот“ е целогодишна. Община Ямбол призовава всички граждани, които имат желание и възможност, да се включат в благородната инициатива. Дарения могат да бъдат направени и по банковата сметка на общината:BG06 IABG 7094 8401 4698 01, „Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Ямбол, SWIFT BIC: IABGBGSF, код за дарения: 445 100, с пояснение: „За Коледната благотворителна кампания“.

