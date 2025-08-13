Под мотото „Младежите – звездите на бъдещето“ в Стара Загора бе отбелязан Международният ден на младежта

Празникът бе подарък за младите хора на Стара Загора в знак на признателност за тяхната активност и социална ангажираност

Стара Загора отбеляза Международния ден на младежта с младежко изложение, творчески ателиета и танцови предизвикателства. Кулминацията на празника, който се чества всяка година на 12 август, беше концертът на групата „Керана и космонавтите“.

Стотици жители и гости на града се събраха в парк „Артилерийски“ за събитието, което премина под мотото „Младежите – звездите на бъдещето“. Организатор бе Международният младежки център и Община Стара Загора.

Празникът бе подарък за младите хора на Стара Загора като знак на признателност за тяхната активност и социална ангажираност. Мотото на събитието бе вдъхновено от едно от най-зрелищните астрономически явления – метеорния поток Персеиди. Мястото не бе избрано случайно – в парка се намира монументът със спътника „България 1300“, символ на научния напредък и участието на Стара Загора в него. Пространството около монумента се превърна в сцена за творчество, музика и младежка енергия.

Специален поздрав от името на Община Стара Загора отправи Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“.

„Радвам се да видя пред себе си толкова много млади хора, изпълнени с енергия. Благодаря от сърце на всички колеги, които с усилия и отдаденост превърнаха този празник в реалност“, сподели Здравко Димитров.

В рамките на празника по централната алея на парка се проведе младежко изложение, в което над 10 организации, работещи с и за младите хора представиха своята дейност. Посетителите имаха възможност да се включат в творчески ателиета, демонстрации и да разгледат информационните щандове.

Сред партньорите в изложението бяха:

· Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, част от който са Младежки общински съвет – Стара Загора, Центърът по кариерно ориентиране и Клуб „Забавна астрономия“

· Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“

· Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

· Превантивно – информационен център по зависимости

· Млад омбудсман и Съвет на младите омбудсмани

· Регионална здравна инспекция – Стара Загора

· Регионален исторически музей

· Български младежки Червен кръст

· Агенция по регионално икономическо развитие

· Туристическо дружество „Сърнена гора“

· Ротари клуб Стара Загора

· Творчески колектив „На улицата“

Водещи на събитието бяха Антония и Денис от Международния младежки център, а с изпълнения се включиха и клубът по хип-хоп танци „BDH and CREW“ към Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и група „BKC & Junior“, които са изграждали дейността си заедно с Международния младежки център.

Под звездното небе на Стара Загора, концертът на „Керана и Космонавтите“ сложи финал на празника, изпълвайки парка с музика и танци и оставяйки у публиката усещане за незабравима вечер, посветена на младостта.

