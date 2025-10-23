Почистиха коритото на река Черни Лом край село Пепелина от паднали дървета и клони

Дерето и бреговете на река Черни Лом край русенското село Пепелина бяха почистени от падналите преди повече от месец дървета и клони, затрудняващи оттока в речното корито, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който координира дейностите на терен. Благодарение на екипите от сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/ в Русе вчера започна операция по отстраняването на дърветата и клоните от речното корито. С помощта на лодки, въжета и моторни триони дънерите и стволовете на дърветата, които подприщваха реката, бяха нарязани и след това изтеглени на брега. Наложи се и оказване на съдействие от страна на Общинската администрация в Две могили, които изпратиха трактор, който да изтегли вече премахнатите дървета от бреговата зона. Операцията вече приключи успешно и всички паднали дървета и клони в речното корито са отстранени, посочи Драганов. Той обясни, че преди да се премине към извършване на конкретните дейности на място, са спазени всички законови изисквания и са взети разрешения за работа на терен от компетентните институции, сред които е и Басейнова дирекция „Дунавски район“. Драганов подчерта ключовата роля на директора на РДПБЗН комисар Светослав Войчев за оказаното съдействие за премахване на падналите дървета и цялостното провеждане на акцията. Падналите в коритото на реката дървета създаваха предпоставка при високи води за временно блокиране на водното течение, което при евентуално наводнение щеше да допринесе за увеличаване унищожителната сила на приливната вълна.

Припомняме, че преди две седмици в същия район бяха почистени над 150 кг. предимно пластмасови отпадъци. Своеобразното нерегламентирано сметище бе премахнато благодарение на бързата реакция на директора на Дирекцията на Природен Парк „Русенски Лом” инж. Иван Гройчев. Тогава акцията се проведе в рамките на проект „Aquatic Plastic“, който се реализира по програма INTERREG Danube Region, а координатор за България е Института по океанология при Българската академия на науките.

