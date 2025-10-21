Почина уважаваният старозагорски хирург д-р Руси Русев

Поклонението ще се състои утре от 11.00 часа в църквата „Св. Николай Чудотворец“ в Стара Загора

Напусна ни изтъкнатият старозагорски лекар д-р Руси Русев, известен хирург и дългогодишен управител на първата частна болница „Ритъм“ в Стара Загора.

„Д-р Русев беше лекар по призвание – отдаден на професията, на пациентите и на човешкото достойнство. За мнозина той беше не просто лекар, а човек, на когото можеш да се довериш напълно – със силен дух, прям, честен и с голямо сърце“, определиха от Районната колегия на Българския лекарски съюз в Стара Загора.

Поклонението ще се състои утре, 22-ри октомври 2025 г., от 11.00 часа в катедралния храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“ в Стара Загора.

Светла памет и дълбок поклон пред живота и делото на д-р Русев! Община Стара Загора изказва съболезнования на семейството и близките на забележителния медик, когото ще запомнят хиляди благодарни пациенти.

Facebook

Twitter



Shares