петък, ноември 21, 2025
Почетният гражданин на Разград Юмер Фикриев почина

На 92-годишна възраст почина Юмер Фикриев – един от носителите на отличието „Почетен гражданин на Разград“.

Той е роден на 20.08.1933г. в с.Рояк, област Варна. През 1953г. завършва средното си образование в Шумен, след което и висшето си образование във ВИФ“Г.Димитров“. Една година е треньор по борба на всички отбори в Русе. От 1959г. името му е свързано с разградската борба. Тогава става треньор на новооткритата школа по борба и наставник на всички окръжни отбори на Разградски окръг. От 1965г. до 1971г. е директор и треньор по борба на специална спортна школа.

От 1971г. до 1993г. е старши преподавател и зам.-директор на ССУ „Хан Аспарух“-Разград.

След пенсионирането си работи в спортен клуб „Лютви Ахмедов“, а от 1999г. е изпълнителен директор на Областното сдружение по борба.

92-ма негови възпитаници са извоювали 32 златни, 33 сребърни и 27 бронзови медали в България, 6 заслужени майстори на спорта, 11 майстори, 31 национални състезатели с медали от олимпиади, световни, европейски първенства.

След пенсионирането си е организатор и водещ на множество състезания в региона, както и летописец на спорта борба. В публикациите си разказва за съвременните успехи и минали постижения на разградските борци.

За приноса си в развитието на спорта в община Разград на 21 юли 2003 г. Юмер Фикриев е удостоен с отличието „Почетен гражданин на Разград“.

Починал е на 11.11.2025 г. в с. Мадара, общ. Шумен. Погребението ще е в неделя, 23 ноември, от 13,00 ч. в джамията „Ахмед бей“ в Разград.

Община Разград изказва искрени съболезнования на близките на Юмер Фикриев за голямата загуба.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

