Почетни грамоти за доблестна постъпка получиха двама десетокласници от Исперих

На 25 септември, докато се прибират след учебни занятия в ПГСС „Хан Аспарух“, младежите открили на пешеходна алея портфейл с лични документи и пари.

Веднага се насочили към районното управление, за да предадат намереното. Служителите на РУ – Исперих установили собственика и загубените от него вещи и пари са му предадени с разписка. Началникът на РУ-Исперих главен инспектор Константин Костов благодари за доблестната постъпка на момчетата.

Почетните грамоти им бяха връчени днес в учебното заведение от началника на група „Охранителна полиция“ ст. инспектор Йордан Йорданов и инспектор Детска педагогическа стая Весела Георгиева.

Facebook

Twitter



Shares