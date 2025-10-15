Почетен знак за АРИР от Община Стара Загора: 30 години идеи, екип и усилена работа



Зам.-кметът Надежда Чакърова и секретарят на Община Стара Загора Николай Диков откриха официално международната конференция и пожелаха дълги години успешно сътрудничество с Общината

Международна конференция по повод 30-годишнината от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР) в Стара Загора се проведе днес в конферентната зала на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“. Конференцията се проведе под наслов „Заинтересованите страни в диалог за бъдещето“.

Д-р Румяна Грозева – водещ на форума и изпълнителен директор на АРИР, покани Николай Диков, секретар на Община Стара Загора и Надежда Чакърова, зам.-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“ за да открият официално форума.

Зам.-кметът Надежда Чакърова поздрави организаторите и гостите на събитието: „Днес в тази зала всички сме приятели и празнуваме 30 години от създаването на АРИР“. Тя си припомни, че има удоволствието да познава г-жа Грозева от години. „Пряк свидетел съм на това как тя успя с една идея и много смелост и кураж да създаде екип, който да бъде фактор в Стара Загора! От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров искам да благодаря за това сътрудничество, което вярвам, че ще продължи да се развива успешно. Ръка за ръка, институциите на Стара Загора заедно с Агенцията за регионално икономическо развитие допринасят за това да сме общината на постиженията“, определи още зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“. Тя анонсира и предстоящо национално събитие в края на ноември – европейската среща „Образование за климата“, която ще се проведе в Стара Загора с участието на учители и ученици от цялата страна, благодарение на подкрепата на Община Стара Загора.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков приветства гостите от над 15 държави, присъстващи на конференцията и се обърна към д-р Грозева: „Поздравявам Ви от името на г-н Тодоров и ръководството на Община Стара Загора по случай вашата 30-та годишнина. Три десетилетия – идеи, хора, усилена работа, с едно общо послание: Да свързваме точките. Вие сте най-здравият мост между институции, бизнес, образование, наука. Това, което изградихте за 30 години, са здрави връзки и устойчиви пътища“.

Секретарят Николай Диков заяви, че ще проследи с огромен интерес дискусиите по ключови европейски проекти в областите на устойчивата мобилност, зеления преход, предприемачеството и социалните иновации.

По повод празника, Николай Диков връчи от името на Община Стара Загора благодарствен знак на д-р Румяна Грозева за активността, всеотдайността и визията й за бъдещето на региона.

Д-р Грозева посвети подаръка от Община Стара Загора на екипа на АРИР и им пожела да запазят същите дух и енергия, които са вложили в началото и са съхранили през изминалите 30 години.

Д-р Неделчо Маринов, областен управител на град Стара Загора, на свой ред приветства организаторите и участниците: „Благодаря ви за това, че сте добрият пример, че сте неуморни и не се спирате пред трудностите. Благодаря за това, което правите за региона и за това, че сте достойно лице пред нашите партньори“. Д-р Маринов връчи Знака на областния управител като символ на признателност към АРИР и д-р Румяна Грозева.

На форума присъстваха още: проф. Иван Върляков, заместник-председател на Общински съвет Стара Загора, Георги Симеонов – директор на Дирекция „Европейски програми и протокол“, Станимира Димитрова – началник отдел „Образование и младежки дейности“ и Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора.

На специалното събитие бяха приветствани партньори, институции, бизнес и академични среди от цяла Европа. Във форума се включиха партньори и заинтересовани страни от над 15 държави членки на Европейския съюз: представители на местните и регионалните власти, водещи университети, институции и неправителствени организации.

За АРИР – Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е създадена през 1995 г. като неправителствена организация с мисия да насърчава устойчивото икономическо и социално развитие на региона. През годините тя се утвърди като водеща структура в реализирането на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, зелената трансформация, образованието и социалните иновации.

