Почетен знак на кмета на Община Стара Загора ще бъде връчен на изтъкнати хорови диригенти от НЧ „Родина-1860“

Стефанка Желязкова и Емил Минев ще бъдат отличени на 29 октомври от 18.00 ч. в Музея на религиите

Стефанка Желязкова и Емил Минев, дългогодишни диригенти на формации от Хоровата школа на НЧ „Родина-1860“, ще бъдат отличени с “Почетен знак на Кмета на Стара Загора“. Награждаването ще се състои на концерта „Нашата песен“ на 29 октомври 2025 г. (сряда) от 18.00 часа в Музея на религиите. Събитието е част от Програмата на Община Стара Загора за 1 ноември – Ден на народните будители.

В концерта ще се включат Смесен хор „Родина“ с диригенти Емил Минев и Добринка Койнова-Бирман, клавирен съпровод: Светлана Денева и Дамски камерен хор „Да капо“ с диригент Добринка Койнова-Бирман, клавирен съпровод: Петър Паликарев.

Тези две хорови формации към днешна дата са наследници на богатите хорови традиции на читалището – родоначалник на това изкуство в град Стара Загора. С концерта ще се отдаде публично заслужено уважение към двамата значими в национален мащаб диригенти от Стара Загора.

Стефанка Желязкова е дългогодишен диригент на Представителния детски хор при НЧ „Родина-1860“. Родена е в Стара Загора. Завършва висше музикално образование в София. През 1969 г. създава Детски хор при Читалище „Родина“, в който през годините се формират няколко формации. С времето той прераства в Хор девойки „Родина“, на който Желязкова е диригент до 2021 г. През всички тези 52 години концертният състав на хора участва изключително активно в културния живот на Стара Загора, в много фестивали и хорови асамблеи в България и чужбина; има спечелени лауреатски звания и медали от международни хорови конкурси в Чехия, Белгия, Германия, Унгария, Словения и др. Дълги години корепетитор на състава е Румяна Шишкова.

От 2000 г. Хорът девойки „Родина“ е единствен представител на България в „Europa Cantat“ в категорията младежки хорове.

Именно обичта към тази музика събира бивши възпитанички на Хор девойки „Родина“ в края на 2022 г. в своеобразното им продължение – Дамски камерен хор „Da capo“ под диригентството на Добринка Койнова-Бирман.

Стефанка Желязкова ще бъде удостоена с „Почетен знак на Кмета на Стара Загора“ по повод 80-годишния ѝ юбилей и за заслуги в музикалното обучение на поколения старозагорски деца.

Емил Минев е роден на 1 май 1949 г. в Стара Загора. Завършва Средно музикално училище в гр. Варна през 1968 г., след което е продължава образованието си в Музикалната академия в София. Дипломира се през 1974 г. със специалност „Хорово дирижиране“ в класа на проф. Георги Робев.

Назначен е за диригент на хора на Старозагорска народна опера, където работи до 1982 г. и после отново от 1997 г. Репертоарният му списък като оперен хоров диригент включва: „Риголето“, „Травиата“, „Набуко“ и „Аида“ от Верди, „Мадам Бътерфлай“, „Бохеми“ и „Манон Леско“ от Пучини, „Фаворитката“ от Доницети, „Отвличане от Сарая“, „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт и др.; оперетите „Хубавата Елена“, „Прилепът“, „Царицата на чардаша“ и др.; мюзикълите „Реквием“ на Моцарт и Верди, „Стабат матер“ на Перголези и др.

През 1982 г. към Народно читалище „Родина“ е създадена Хорова школа с главен диригент Емил Минев. Хоровата школа включва 4 хорови формации – от малки деца до пенсионери. Централна формация в школата е Смесен хор „Родина“, който той ръководи лично.

Под диригентството на маестро Минев, Смесен хор „Родина“ става лауреат на международните фестивали в Дебрецен – Унгария, Медидзрое – Полша, „Варненско лято“, „Златната Диана“ – България; международните хорови конкурси: Ланголен – Великобритания, Медзизрое – Полша, Мидълзбро – Великобритания, Варна – България, Лимбург – Германия, Шпитал – Австрия и Истанбул –Турция.

Музикалният талант на маестро Емил Минев се проявява не само в дирижирането, а и в аранжирането. За своята дълга творческа биография той е направил много аранжименти за смесени хорове, ансамбли и вокални формации. Една от последните му награди като аранжор е от Петия дистантен конкурс „Нови гласове и песни”, юни 2020, София, когато Емил Минев става носител на Първа награда в раздел „Аранжименти“, в категория „Хорове, групи и ансамбли“.

Емил Минев ще бъде удостоен с „Почетен знак на Кмета на Стара Загора“ за активно творческо присъствие в културния живот на града ни и за съхранение и развитие на старозагорската музикална традиция.

Facebook

Twitter



Shares