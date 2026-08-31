Побратимени за бъдещето: Стара Загора и Крушевац заедно от средновековната история до модерната икономика

Антон Тонев: Партньорството между двата побратимени града днес е особено важно

Стара Загора и сръбският град Крушевац ще работят за превръщането на дългогодишните си партньорски отношения в конкретни икономически, социални и туристически инициативи. Това беше основният акцент на работна среща между представители на местните парламенти на двата побратимени града.

В разговорите участваха заместник-председателят на Скупщината на Крушевац Синиша Максимович и заместник-председателите на Общински съвет Стара Загора проф. Иван Върляков и Антон Тонев.

Максимович сподели впечатленията си от развитието на Стара Загора, която не е посещавал от дълго време. По думите му градът е значително променен – по-нов, светъл и зелен. Антон Тонев представи част от големите инфраструктурни проекти, които се реализират в момента.

Обмен на опит между местните власти

Сред основните теми на срещата беше местното самоуправление и възможността двата града да обменят добри практики.

Проф. Иван Върляков постави акцент върху работата на постоянните комисии в областта на градоустройството, бюджетирането и екологията. Обсъдени бяха също електронните услуги за гражданите и прозрачността в дейността на местните парламенти.

Особен интерес от сръбска страна предизвика опитът на Стара Загора в привличането и управлението на европейско финансиране.

Антон Тонев посочи, че градът е готов да сподели натрупаните знания, като обърна внимание на възможностите пред Крушевац за трансгранично сътрудничество чрез предприсъединителните фондове на Европейския съюз (IPA).

Индустриалните зони и инвестициите също във фокуса

Икономиката, инвестициите и бизнесът бяха друга важна част от разговорите. Представителят на Крушевац прояви интерес към опита на Стара Загора при развитието на индустриални зони и привличането на чуждестранни инвеститори.

Именно в този контекст Антон Тонев подчерта, че партньорството между Стара Загора и Крушевац днес е особено важно.

Целта е отношенията между побратимените градове да надхвърлят протоколните посещения и да доведат до конкретни възможности за бизнеса, местните администрации и гражданите.

От общата история към съвместни туристически маршрути

Културата и туризмът също могат да се превърнат в естествен мост между двата града.

На 5 октомври делегация от Крушевац се очаква да гостува в Стара Загора за празника на града. От своя страна Стара Загора е получила покана да изпрати свои представители в Сърбия за честванията на 14 октомври, когато Крушевац отбелязва освобождението си от нацистката окупация през Втората световна война.

Според Тонев съществуват добри възможности богатото средновековно наследство на Крушевац, свързано с княз Лазар, да бъде съчетано с античното и средновековното наследство на Стара Загора и Августа Траяна чрез разработването на съвместни туристически маршрути.

„Пътят от протокол към реален бизнес и туризъм трябва да продължаваме да развиваме като платформа на добро сътрудничество“, обобщи проф. Иван Върляков.

Именно конкретните проекти, обменът на опит и връзките между хората могат да превърнат побратимяването на Стара Загора и Крушевац от официално партньорство в жива и работеща връзка между двата града.