Победители от Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта“бяха наградени в Съдебна палата -Дупница

Отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница спечели надпреварата в категория „Пъзел – Темида“ и кръстословица „Справедливост“, от Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта“ 2023 г., по време на втората финална надпревара в Съдебната палата в гр. Дупница. Втори се класира отборът на ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила, а на трето място тимът на ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница. Отлично се представиха и децата от СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня, както и децата от ОУ „Никола Вапцаров“ – Бобов дол, СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол и СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница.

Отборите от призовата тройка получихапрограмируем робот EARL, съвместим със Scracth и технологията Makey Makey, чрез която можете да свържете с компютър неодушевени предмети и да им вдъхнете живот или да накарате зеленчуците да свирят, плюшените играчки да говорят. Те ще бъдат полезни на децата за иновативното им образование, както в часовете по Компютърно моделиране и информационни технологии, така и по другите предмети от учебния план. Останалите училищни отбори ще получат за Коледа от организаторите образователните игри- „Красива България“, „Съкровищата на България“ и „Велика България“.

Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организира конкурса за четвърта поредна година, но през 2023 година предложихме на учениците изцяло нови категории, с цел да провокираме тяхнатаволя да станат „Борци за справедливост“. Те трябваше да създадат креативен пост и да събират харесвания в социалните мрежи Instagram, Facebook или да снимат видеа.

Конкурсът е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2023 / 2024 г. и се провежда със съдействието на Регионалното управление на образованието в Кюстендил.

Официални домакини на днешната церемония са: съдия Пенка Братанова – адм. ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил и съдия Иван Димитров – адм. ръководител, председател на Районен съд – Дупница.

Председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова:

„Благодаря Ви! Благодаря на всички ученици, които приеха подадената им от нас ръка, да станат „Борци за Справедливост“ и сътвориха уникални песни, видеа, картини с послания и разкази. Горди сме с всички участници от Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила и Кочериново. Талантливи млади хора, търсещи правда и справедливост.

Видеото „Филм за Справедливостта“ на децата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница събра най- много публика и харесвания във фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“. Благодарим за специално изработения филм на децата и учителите от целодневната организация на учебния ден и на училищния психолог на училището.

Ученичката от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница, Катерина Николова подкрепи каузата ни с песента си „Справедливост“. Благодарим ти, Катерина!“.

Председателят на РС – Дупница, съдия Димитров също поздрави гостите:

„Аз също искам да Ви благодаря за интереса и уникалните творби!

Искам да Ви цитирам, част от посланията на децата:

Гергана Халибрям – 8 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново, със своята картина ни призовава:

„Живей според законите на обществото и моралните ценности. Постъпвай така, както искаш да постъпват с теб“!

Симона Кръстева – 7 „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново допълва:

„Не се оставяй на пороците, които от „двигател“ на емоциите, ще те провалят и физически и морално!“

И ще завърша с посланието на една от победителките – Стела Васева от ПМГ –Кюстендил:

„Справедливост и закон не са синоними. Справедливостта е идеал, а законът е инструментът за постигането й.“

Млади хора, бъдете Борци за Справедливост!“, завърши съдия Димитров.

Отличени в категория „Креативен пост“ днес бяха:

Катрин Димитрова Младенова от Ха клас от училище ПГ по облекло и стопанско управление, гр. Дупница. Тя ни изпрати картина с посланието – Peace starts with me and you! Мирът започва с мен и теб!

Ивайла Димитрова – 8 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново

„Не разрушавай своя живот и живота на своите близки!“

Гергана Халибрям – 8 клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново

„Живей според законите на обществото и моралните ценности. Постъпвай така, както искаш да постъпват с теб“!

Симона Кръстева – 7 „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново

„Не се оставяй на пороците, които от „двигател“ на емоциите, ще те провалят и физически и морално!“

Всички те получиха USB памет, специално изработената чаша за тазгодишното издание на конкурса и Грамота за отличното си участие.

Призовото място в категорията „Креативен пост“ е за Песен „Справедливост“, представена от Катерина Стефанова Николова от СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница.

Песента „Справедливост“ е обръщение към всички „различни“ хора, които биват унижавани, тормозени, насилвани, бити от хората, неразбиращи ги, от хората, които не приемат различното. Песента също е обръщение и към онези, които тормозят околните и молба към тях да спрат! Ние сме „Борци за справедливост“ и ако те продължат да прекрачват правата ни, ние ще се борим за тях и ще си ги изискаме!

Катерина Николова получава специалната награда – микрофон. Тя изпълни песента „Справедливост“ като поздрав за всички гости днес в Съдебната палата в гр. Дупница.

Четирима ученици от СЕУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница бяха отличени в категория „Видео“. Младежите имат призив:

Не на цигарите!

Не на енергийните напитки!

Без пороци!

Младите хора трябва да живеят в свят на справедливост и доброта!

Проект на Мария Борисова, Ванеса Йорданова, Румен Димитров и Йордан Пешков.

Победителят в категория „Видео“ на Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта“ 2023 г.- „Филм за Справедливостта“ от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница.

Филмът е по сценарии и режисура на учителят Гергана Василева от Целодневната организация на учебния ден и педагогическия съветник на училището Лидия Баракова. Главни герои са децата от 1- 4 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница.

Наградата на победителите в връчи съдия Пенка Братанова, председател на Окръжен съд – Кюстендил.

