По време на празниците „Свищовски лозници“ ще се проведе традиционната изложба на свищовски художници

За 48-ми пореден път, по време на празниците „Свищовски лозници“, ще се проведе обща изложба-базар на свищовски художници. Събитието е традиционно за празничните дни на Свищов и представя творчеството на местните художници.

 Официалното откриване на изложбата е на 26 септември (петък) от 17.00 часа в Художествената галерия. 

Тази година, участват 28 художници с общо 65 произведения – графика, живопис, скулптура, керамика, текстил. Произведенията ще останат в галерията за продажба и през месец октомври.

