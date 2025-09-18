По стъпките на четата на войводата Радон Тодев – 122 години от героичния подвиг на четата

По повод 122 години от героичната саможертва на четата, водена от войводата Радон Тодев, Община Банско, Национално хайдушко движение и Сдружение „Бачево“ организират възпоменателен поход до местността Ваде – Радонов гроб.

Събитието ще се проведе на 20 септември 2025 г. (събота) и цели да отдаде почит към паметта на загиналите четници, както и да съхрани историческата памет за освободителните борби в Пиринския край.

Програма на събитието:

• 08:00 ч. – Сборен пункт: площадът на с. Бачево

• 11:00 ч. – Начало на похода от местността Влашката чешма

(до която се достига с високопроходим транспорт – около 60 мин.)

• Пешеходен преход до местността Ваде – Радонов гроб – приблизително 90 минути изкачване

(необходима е добра физическа форма)

Походът е отворен за участие от всички желаещи – жители и гости на общината, родолюбци и туристи.

Важно:

Необходим е високопроходим превоз за придвижване до началната точка на пешеходния маршрут (местност Влашката чешма).

Всички, които желаят да се включат, молим да потвърдят присъствието си чрез лично съобщение на официалната страница на Община Банско във Facebook.

