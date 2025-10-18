По проекта за по-чист въздух в Шумен се осигуряват безплатен монтаж и гаранция на уредите

Срокът за кандидатстване за безплатни екологични уреди за отопление е до 28 февруари 2026 г.

Освен нови по-екологични и висококачествени уреди за безвъзмездна смяна на печките на дърва и въглища, проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ предвижда тяхната безплатна доставка, внасяне до мястото на монтажа, самият монтаж и гаранцията на уредите.

Гаранционното обслужване е двугодишно и се осъществява от оторизирана по проекта фирма. Условието е да са спазени изискванията за правилна експлоатация и поддръжка на уреда от страна на гражданите.

Демонтажът на старите отоплителни устройства, изнасянето им от имота и предаването им за рециклиране също са безплатни за хората, сключили договор по проекта с община Шумен.

Самият проект цели във възможно най-много домове печките на дърва и въглища да бъдат заменени с допустимите за финансиране екологични и ефективни уреди.

Предвидени по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ са различни видове климатици в зависимост от нуждите на хората и помещенията, които ще отопляват – 9000, 12000, 15000, 18000, 24000 BTU. Те са инверторни стенни климатици сплит система. Според изискванията на проекта доставчикът е задължен да предостави климатици с енергиен клас минимум А++.

Предвидените термопомпи сплит система „въздух – вода“ са с мощности от 6 до 16 kW и енергийна ефективност минимум А+.

Пелетните камини за смяна по проекта са с мощност от 6 до 12 кW, пелетните камини с водна риза от 12 до 25 кW, а пелетните котли с водна риза – от 27 до 40 кW. Всички уреди са с енергиен клас минимум А+.

Право на участие в проекта има всеки, който притежава жилище на територията на община Шумен и има документ за собственост на имота. Могат да кандидатстват и юридически лица, които имат помещения за жилищни нужди. Срокът за кандидатстване е до 28 февруари 2026 г.

Постоянните офиси в гр. Шумен са с работно време от понеделник до петък от 9:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., както следва:

в кв. Гривица на ул. „Ген. Гурко” № 32А;

в Административна сграда „Общински пазари“.

Информация за проекта може да се получи на сайта на Община Шумен, на тел. 0889 499 502 или по електронната поща на адрес: panov_shumen@abv.bg.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

