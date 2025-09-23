вторник, септември 23, 2025
Последни:
Региона

По повод празника на града „Свищовски лозници“ е осигурен празничен обяд за хора в нужда

Редактор

Вече няколко години поред, по инициатива на кмета Генчо Генчев и по случай празниците на Свищов, ще бъде раздадена храна на хора в неравностойно социално положение. 

Това ще се случи на 26 септември 2025 г. (петък) от 12.00 ч., пред храм „Св. Троица“. 

И този път, храната ще бъде приготвена от Домашен социален патронаж – Свищов и благословена от отец Михаил. 

За случая не е необходимо гражданите да носят съдове, тъй като ястията ще бъдат опаковани предварително.

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът Живко Тодоров отличи футболната легенда Ивко Ганчев с плакет за заслуги за развитието на футбола в Стара Загора

Редактор

Шест изложби в Бургаския музей, които можете да разгледате до края на есента

Редактор

Близо четвърт милион леки коли и камиони са преминали през Дунав мост при Русе – Гюргево само за месец и то само в едната посока

Редактор

Pin It on Pinterest