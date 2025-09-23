По повод празника на града „Свищовски лозници“ е осигурен празничен обяд за хора в нужда
Вече няколко години поред, по инициатива на кмета Генчо Генчев и по случай празниците на Свищов, ще бъде раздадена храна на хора в неравностойно социално положение.
Това ще се случи на 26 септември 2025 г. (петък) от 12.00 ч., пред храм „Св. Троица“.
И този път, храната ще бъде приготвена от Домашен социален патронаж – Свищов и благословена от отец Михаил.
За случая не е необходимо гражданите да носят съдове, тъй като ястията ще бъдат опаковани предварително.