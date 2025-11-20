четвъртък, ноември 20, 2025
Последни:
Региона

По настояване на Община Габрово се отстраняват неточности при асфалтирането на ул. „Христо Ботев“

По настояване на Община Габрово започна отстраняването на неточности при асфалтирането на ул. „Христо Ботев“.

Корекциите се извършват за сметка на изпълнителя, преди да се премине към  следващия етап от ремонтните дейности, за да се гарантира качествено изпълнение и дълготрайност на настилката.

Община Габрово следи внимателно процеса и предприема необходимите действия, за да осигури надеждна и безопасна инфраструктура за гражданите.

