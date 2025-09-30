„По калдъръмените улици на времето“ – Фотоизложба върна банскалии назад през годините

В навечерието на 5 октомври – Деня на Банско, беше открита фотоизложбата „По калдъръмените улици на времето“, която постави началото на празничната програма на града.

Водещи на събитието бяха музейните експерти Ани Дурчова и Маргарита Малчова. На него присъстваха кметът на община Банско Стойчо Баненски, председателят на Общинския съвет Димитър Русков, секретарят на общината Иван Докторов, директорът на Музеен комплекс- Банско Георги Питов, гости, общественици, граждани, учители и ученици.

Изложбата представя уникални черно-бели фотографии, дело на автори от XX век, които са уловили духа, атмосферата и живота на Банско от миналото. Посетителите се впуснаха в една визуална разходка през времето, в която оживяха улиците и хората, старинният квартал, възрожденските къщи и панорамните снимки на Банско, в които градът и Пирин се сливат в едно цяло.

Изложбата остава отворена и приканва всички желаещи да поемат „по калдъръмените улици на времето“ – не с носталгия, а с дълбока признателност.

Всички снимки са от фонда на „Музеен комплекс- Банско“, Светлана Дяконова и Георги Ангелов.

Facebook

Twitter



Shares