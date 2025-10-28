Плувният басейн в Смолян е един от спортните обекти, който е привлекателен за децата и възрастните.

Средната посещаемост на ден е от около 180 души. За десетте месеца на тази година закупените карти за деца са 1050, а за възрастни – 150. Интересът към този вид спорт расте, което се дължи и на добрата материална база. Родители, които чакат малките плувци да приключат с тренировката си споделят, че условията в басейна са чудесни и децата с желание го посещават, което пък се отразява на здравословния им начин на живот.

Ако посетите басейна към 18 часа ще видите щастливи деца, които се учат да плуват, други пък тренират, за да станат бъдещи шампиони и да прославят Смолян.

Припомняме, че на 5 октомври 2016 г. след прекъсване от 20 години отвори врати обновеният и напълно ремонтиран Плувен басейн и оттогава се превърна в любимо място на децата и възрастните, които практикуват този спорт. Плувният басейн в града ни е направен по европейски стандарт съгласно изискванията на FINA – Международната федерация за плувни спортове със седалище в Лозана, Швейцария. Той е с размери 25м на 12.5м, с пет коридора. Така базата в Смолян даде възможност за провеждането на различни по ранг състезания и турнири.

Правим всичко, за да тренират децата в добра среда, защото сме убедени в техните успехи и бъдещето, коeто е пред тях, коментира кметът Николай Мелемов.

Facebook

Twitter



Shares