Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ изнася концерт в Брюксел в Международния ден на музиката

На 1 октомври – Международния ден на музиката – Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, най-старият светски хор в България, ще изнесе самостоятелен концерт в църквата на престижния кралски колеж „Сент Мишел“ в Брюксел.

Под диригентството на Илиян Тиганев, формацията ще представи богата програма, включваща църковни песнопения, хорални произведения, обработки на български фолклор и популярни песни. Концертът се организира със съдействието на Посолството на Република България в Белгия.

По покана на евродепутата Рада Лайкова, певците ще бъдат посрещнати и в Европейския парламент, където ще имат възможност да представят дейността на дружеството и да утвърдят културното присъствие на България на европейската сцена.

„За мен това е огромна отговорност и вълнение да застана пред европейска публика с хор, който носи над вековна традиция. Това е предизвикателство, но и чест да представям Пловдив и България чрез силата на хоровото изкуство. Горд съм с нашите хористи с тяхната отдаденост, любов към музиката и желанието да отстояват българската културна идентичност извън страната“, сподели Илиян Тиганев, диригент и председател на Певческото дружество. Клавирен съпровод ще осигури Зорница Божкова, която е част от екипа на дружеството през последната година.

С това участие Пловдивското певческо дружество за пореден път доказва, че е достоен културен посланик на България и на родния Пловдив, съчетавайки 129-годишна традиция със съвременно звучене.

