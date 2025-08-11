Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще донесе в Хасково чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка

На 13 август 2025г. от 18,00 часа в храм „Успение Богородично“ митрополит Николай ще отслужи празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица, а преди службата ще внесе в църквата чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка.

Всички миряни ще получат благословията на Пловдивския митрополит Николай и ще се докоснат до чудотворната икона на Пресветата майка в навечерието на един от най-големите християнски празници – Успение Богородично. Посещението е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост, които отслужва лично Негово Високопреосвещенство митрополит Николай.

