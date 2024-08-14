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Пловдивският митрополит Николай посети Хасково

Редактор

Пловдивският митрополит Николай пристигна снощи в Хасково, за да донесе в града чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка.

Негово високопреосвещенство Николай беше посрещнат в църквата „Успение Богородично“ от градоначалника на #Хасково Станислав Дечев, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, заместник областния управител Митко Петров, представители на командването на Българската армия, стотици миряни.

Митрополит Николай отслужи Празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица и благослови Хасково и неговите жители. Посещението е част от вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост, които отслужва лично митрополит Николай в навечерието на един от най-големите християнски празници Успение Богородично.

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