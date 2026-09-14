Пловдивският хор „Родна песен“ със специалната награда на международен фолклорен фестивал

Певиците от НЧ „П. Р. Славейков – 1908 г.“ спечелиха купа и отличие на журито, а три от изпълнителките завоюваха индивидуални медали

Женският народен хор „Родна песен“ към Народно читалище „П. Р. Славейков – 1908 г.“ в Пловдив постигна голям успех на XV Международен фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова“, проведен на 12 и 13 септември 2026 г.

Пловдивската формация завоюва Специалната награда на журито, както и диплом, парична награда и купа.

Под ръководството на Златка Стефанова и със съпровода на акордеониста Аспарух Костов, изпълнителките представиха пловдивската фолклорна школа и се наредиха сред отличените участници във фестивала.

Освен колективния успех, три певици от хора получиха и индивидуални отличия. Лидия Леонидова спечели златен медал, София Бекирска – сребърен, а Милка Найденова – бронзов медал.

От ръководството на читалището определиха представянето като пореден успех за формацията и подчертаха ролята ѝ за популяризирането на българския фолклор и представянето на Пловдив на международни културни събития.

Участието на „Родна песен“ във фестивала е реализирано с финансовата подкрепа на Община Пловдив по компонент 2 „Мобилност“ и е част от културния календар на града.