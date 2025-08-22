Пловдивски журналисти предлагат да има площад „Журналист“

Площадът пред сградите на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив може да носи името „Журналист“, ако Общинският съвет приеме предложението на пловдивски журналисти. Тече обществено обсъждане пространството между улиците„Дондуков“, „Найден Геров“ и „Емил дьо Лавеле“ да бъде именувано в чест на представителите на българската журналистика.

Предложението е на пловдивските дружества към СБЖ и водещи медии в града. Сред тях са БНР /Радио Пловдив/, БНТ – Пловдив, „Пловдивски новини“ /www.plovdivskinovini.bg/, „Пловдив-онлайн“ /www.plovdiv-online.com/, “Густо медия”/www.gustomedia.bg/, „24 часа“ /www.24plovdiv.bg/, вестник „Марица“ /www.marica.bg/, кореспондентите на БТВ и други.

Пловдив е един от българските градове, в които журналистиката ни има сериозна биография още преди Освобождението. Оттук д-р Иван Богоров редактира първото специализирано периодично издание – „Журнал за наука, занаят и търговия“, което започва да се печата в Белград през 1862 г. Найден Геров публикува статии в тогавашния периодичен печат в подкрепа на борбата за църковна независимост. От Пловдив Христо Г. Данов прави много популярния „Летоструй или домашен календар“ (1869-1876), печатан във Виена. Йоаким Груев изпраща редовно дописки до „Цариградски вестник“, рекордьор сред тогавашните вестници. В Пловдив Христо Г. Данов издава първият вестник в Следосвобожденска България – „Марица“. В града се появява първият всекидневник у нас „Балканска зора“ (1890 – 1900). Журналистът Харитон Генадиев е основател и главен редактор до 1894 г. От 1903 до 1907 г. той е началник на отдела по печата на Външното министерство и шеф на Българската телеграфна агенция, а от 1912 до 1914 г. – секретар на кабинета на цар Фердинанд I. Оттук започва издаването и на вестник „Борба“, който е неофициален орган на БТЦРК. Това е първото печатно издание, редактирано от Захари Стоянов. Чрез него той пропагандира идеята за Съединение на Източна Румелия с Княжество България.

„Площад „Журналист“ ще бъде напомняне за етичните принципи в журналистиката – обективност, независимост и честност, които са в основата на изграждане на доверие между медиите и обществото, както и знак на признание към труда на журналистите и ролята им в обществото, в частност на пловдивските журналисти, които със своето всеотдайно професионално присъствие изграждат и утвърждават имиджа на града и на страната у нас и по света“, се казва в мотивировката към предложението на пловдивските журналисти.

Инициативата бе предприета през миналата година във връзка с честванията на 180-та годишнина от полагане основите на българската журналистика и 130-та годишнина от създаване на организираното журналистическо движение в страната. Проявите на СБЖ стартираха от Пловдив с конференцията „Медии и туризъм“, организирана съвместно с Община Пловдив и представянето на водещи медии в града, както и с инфотур, в който взеха участие журналисти от страната,осъществен с подкрепата на „Автотранс Чолаков“. Те посетиха Епископската базилика в Пловдив, Старо Железаре, тракийската гробница в Старосел, римските терми в Хисаря, винарска изба „Юстина“, присъстваха на откриването нареновирания първи градски парк след Освобождението, познат като Дондуковата градина, както и на премиерата на филма „Древноримският Пловдив“ у нас.

Със съдействието на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и неговите заместници Фиданка Кацарева и Цветелина Пенева бе избрана локация – пред сградите на емблематичните медийни институции БНР и БНТ, които символизират свободата на словото, правото на информация и играят ключова роля в демократичните процеси на обществото през годините. През 2025-та се отбелязват 90 години от създаването на БНР и 70-годишният юбилей на Радио Пловдив, а през миналата БНТ отбеляза 65 г.

На свое заседание работна група за разглеждане на постъпили предложения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение, назначена от кмета на Община Пловдив, обсъди предложението и изрази положително становище относно именуването на пространството пред БНТ и БНР с името площад „Журналист“.

