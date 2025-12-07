Пловдивската духовна семинария с изнесен „Ден на отворените врати“ в Стара Загора

Изнесен „Ден на отворените врати“ на Пловдивската духовната семинария „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе в Стара Загора.

Инициативата е на Старозагорската света митрополия с цел да се насърчи духовното образование и връзката между Църквата, училищата и младите хора, като се провежда в партньорство с Община Стара Загора.

Събитието започна с отслужване на Архиерейска света литургия в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, възглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан. След края на службата всички присъстващи се отправиха към сградата на общинската администрация, където в зала „П. Р. Славейков“ бяха приветствани от архиерея.

„Бог ни сподоби с тази среща. Сега сме заедно всички вие, които носите младост и мечти, вяра и дръзновение, както и ние по-възрастните учители и духовници. Това е милост Божия и подтик да участваме с душа и сърце в предстоящата дискусия, съзиждайки дух и добронамереност. Пророк Исая ни е оставил поуката, че всичко, на което Бог ни учи, се не връща празно, и върши онова, за което Той го е пратил/ Ис.55:10-11/. Ако обикновено споделяме, че няма случайно събития, което е неизменна истина потвърдена от времето, то е нужно да осъзнаем, че всеки един от вас, от участниците в днешния форум, с диренията и надеждите си оформя духовния му облик. Като истински християни ние сме призвани да отстояваме вечните Христови истини на братолюбие, търпение и взаимно уважение. Добродетели, които са вградени в темелите и душата на Българската духовна семинария в Цариград, чиито пряк наследник е Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“. В своята цариградска история училището образова 20 випуска, а неин ректор в периода 7 октомври 1892 – 1894 г. е архимандрит Методий Кусев. Патриотичната енергия , пословичният му заряд на вяра и родолюбие са крайно необходими за началото на родното ни духовно школо. През тези първи години на цариградската семинария дядо Методий ги проявява постоянно и навсякъде, влагайки дух и сърце в това ново българско огнище. Преминавайки през препятствия и постоянни делнични трудности, младият ректор проявява силата на волята си, неотстъпно преследваща добрите цели. Угодно е било Богу той, само няколко години след ректорството си, да стане пръв митрополит на Старозагорската св. митрополия. Неговата духовна величавост и сега благославя бъднините на епархията ни и носи светлина в делниците и празниците на Пловдивската семинария, в изграждането на чиито основи е положил част от пъстрата обич на сърцето си. Затова с толкова радост и добри чувства посрещаме днес настоящите учители и ученици на духовната институция Пловдивска семинария – училище за нравственост и родолюбие с над стогодишна история. Удовлетворени сме ,че тук са и младите хора на Стара Загора, наследници на достойни деди, изградили с мъченичество и родолюбие виталността на града ни. Благодарим на Бога че тази среща вече е факт и вярваме, че с Неговата благословия тя ще открие нови пътища и хоризонти в душите на всеки един от вас“, каза в словото си владиката.

„За мен е чест да открия днешното събитие и да приветствам преподавателите и учениците от Пловдивската духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“. Вашето присъствие е истинско духовно благословение за нашия град. От името на Община Стара Загора благодаря на Старозагорска митрополия и на митрополит Киприан за подкрепата към духовния живот на града. Благодарим и на семинарията за това, че споделя с нас своя опит и своята мисия. Моят личен път ме е отвел и до Света Гора, където имам привилегията да бъда харизанин в Зографския манастир. Едно от най-ценните неща, които научих там, е че истинската духовност се ражда в смирението и в готовността да служиш. Вярвам, че всеки има своето призвание, мисия и път в живота, а вие, младите семинаристи, вървите по една от най-истинските и светли пътеки. Община Стара Загора подкрепя духовното образование, защото то изгражда ценности, които остават за цял живот. Пожелавам вдъхновение и благодат на всички присъстващи. Бог да благослови Стара Загора“, обърна се към изпълнената от ученици, ,учители, родители и духовници зала секретарят на общинската администрация Николай Диков.

Ректорът на Пловдивската духовна семинария ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов и възпитаници на учебното заведение представиха живота в него и ролята на духовното образование и възпитание в съвременния свят. Всички участници научиха повече за традициите, ценностите и възможностите за обучение.

Събитието беше модерирано от началника на Културно-просветния отдел на Старозагорска света митрополия отец Йордан Карагеоргиев.

