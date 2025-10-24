Пловдив влиза в кино бъдещето: Screenx и първият Imax Laser отварят още тази година

Пловдив посреща най-съвременните технологии в киносвета.

До края на годината градът ще се нареди сред първите шест локации в България, които въвеждат най-новото постижение в световната филмова технология – SCREENX.

Зад този впечатляващ проект стои Cineland – най-бързо развиващият се кинооператор у нас, в партньорство с технологичния лидер CJ 4DPLEX. За първи път в България зрителите ще могат да се потопят в панорамен 270-градусов екран, който разгръща действието не само отпред, но и по страничните стени на залата. Така усещането е, че си вътре във филма – част от самото действие.

Новият киноцентър Cineland в Mall Markovo Tepe ще отвори врати до края на годината и ще предложи една от първите SCREENX зали у нас, редом с тази в Cineland Bulgaria Mall в София. Форматът ще дебютира навреме за някои от най-очакваните премиери – „Зоотрополис 2“, „Злосторница: Част 2“ и „Аватар: Огън и Пепел“.

Днес, над 430 киносалона по света вече предлагат SCREENX, а интересът към тази технология расте с всяка година. С тези мащабни инвестиции в технологиите на бъдещето, Cineland затвърждава позицията си като лидер в модерното кино преживяване.

А Пловдив – градът на културата и иновациите – става част от тази световна трансформация.

