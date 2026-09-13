„Пловдив Сити“ спечели „Купата на кмета“ в Скутаре

Осем детски отбора се включиха в традиционния футболен турнир на Община Марица, а победителят надделя над „Раковски“ с 1:0 във финала

ФК „Пловдив Сити“ е новият носител на „Купата на кмета“ в Скутаре. Традиционният детски футболен турнир бе организиран от Община Марица под егидата на кмета Димитър Иванов и събра осем отбора с футболисти, родени през 2015 година.

Във финалната среща „Пловдив Сити“ победи ФК „Раковски“ с 1:0 и заслужи първото място и трофея.

„Чавдар“ взе бронза след дузпи

Оспорвана бе и битката за третото място между ФК „Асеновец 1922“ и ФК „Чавдар“ (Пловдив). Редовното време завърши при резултат 1:1, а при дузпите „Чавдар“ показа по-точен мерник и спечели с 4:3.

Един от най-резултатните мачове противопостави домакините от ФК „Скутаре“ и многократния победител в турнира „Арда 1924“ (Кърджали). Скутаре поведе с 3:1 още в началото, но след почивката „Арда“ успя да направи обрат и да стигне до победата с 6:4. Така тимът от Кърджали завърши пети, а домакините останаха на шеста позиция.

В надпреварата участваха още „Тракия 2004“ (Пловдив) и „Железница“ (София).

Футболен празник за децата

Организаторът на турнира и общински съветник Пламен Ботев поздрави младите футболисти, треньорите и родителите и подчерта, че основната цел е състезанието да бъде истински празник за децата и възможност да покажат наученото по време на тренировките.

Заместник-кметът на Община Марица с ресор „Спорт и младежки дейности“ Николай Стаматов също поздрави участниците. Той подчерта значението на постоянството, дисциплината и желанието за развитие и заяви, че общината ще продължи да подкрепя детския и младежкия спорт.

Турнирът предложи много голове и емоции, като даде възможност на младите футболисти да натрупат състезателен опит непосредствено преди началото на новата учебна година.