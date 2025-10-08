Пловдив се представя на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново

Днес във Велико Търново започна юбилейното 20-то издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, което продължава до 10 октомври 2025.

В продължение на три дни в старопрестолната столица си дават среща представители на общини, институции, туристически компании, културни институти, читалища, университети, граждански организации и творци от страната и чужбина. Форумът е най-авторитетната платформа у нас за представяне на културното наследство, нови туристически продукти и успешни партньорства между култура и туризъм.

След успеха на проведената в Пловдив Глобална конференция за винен туризъм, община Пловдив, чрез дирекция „Туризъм“, продължава своята активна работа по популяризирането на града, този път с акцент върху културния туризъм.

На пловдивския щанд се предоставя информация както за атрактивните културно-исторически забележителности на града, така и за богатия събитиен календар на Община Пловдив, който само през настоящата 2025 г. включва над 900 събития , привличайки огромен брой туристи от страната и чужбина и утвърждавайки града под тепетата като културната и фестивална столица на България.

Международното изложение „Културен туризъм“ е създадено по инициатива на община Велико Търново и се провежда съвместно с Министерството на туризма и с подкрепата на Министерството на културата на Република България. Събитието е част от Годишната програма за национална туристическа реклама.

Тази година своето културно наследство като туристически представят повече от 45 български общини, както и побратимени градове, туристически организации, музеи и чуждестранни посолства. Изложението дава престижна възможност за представяне на нови обекти и социализирани забележителности, създадени атракции и услуги, технологии и съвременни решения за преобразяване на музейни пространства, на издания за култура и туризъм, фестивали и празници, които разкриват самобитното очарование на регионите.

В дискусионната програма са застъпени теми за развитието на нематериалното културно наследство, фестивалния туризъм, както и за киното като начин за популяризиране и развитие на градовете, в които се снимат филми.

Международната борса се организира от община Велико Търново, общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ с подкрепата на Министерството на туризма. Церемонията по връчване на наградите и закриване е на 10 октомври 2025 г.

