Пловдив с двойно отличие за събитиен и винен туризъм на наградите „Дестинация България“

Община Пловдив бе отличена като утвърдена дестинация за събитиен и винен туризъм за 2026 г., а директорът на дирекция „Туризъм“ Юлиана Йорданова получи персонална награда за цялостен принос в развитието на туризма в града

Пловдив получи две престижни отличия на церемонията за Годишните награди на списание „Дестинация България“, организирана по повод Световния ден на туризма.

Община Пловдив бе отличена като утвърдена дестинация за събитиен и винен туризъм за 2026 г. Наградата бе приета от Юлиана Йорданова, директор на дирекция „Туризъм“ в общината.

При получаването на отличието Йорданова подчерта, че наградата е признание за ясната визия, екипната работа и усилията за утвърждаването на Пловдив като водеща туристическа дестинация.

„Ние винаги сме вярвали, че Пловдив не трябва просто да бъде посетен – той трябва да бъде преживян. Именно затова заложихме на синергията между богатия ни събитиен календар и древните традиции на тракийското винопроизводство“, заяви тя.

По думите ѝ събитията, посветени на виното, международните признания и домакинството на Пловдив на IX Глобална конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН показват посоката, в която градът развива своя туристически облик.

„Този приз е доказателство, че сме на правилния път, но е и сериозен ангажимент за бъдещето. Това ни мотивира да продължим да развиваме бранда Пловдив с още по-високи стандарти, нови събития и устойчиви туристически продукти“, допълни Юлиана Йорданова.

Персонално отличие за Юлиана Йорданова

По време на церемонията Юлиана Йорданова бе удостоена и с персонална награда за „Цялостен принос в развитието на туризма в община Пловдив“.

Тя посвети признанието на екипа и партньорите, които работят за развитието на туристическия сектор в града.

„Тази награда се дава за цялостен принос, но истината е, че този принос никога не е дело на един-единствен човек. Зад всяко постижение, зад всяко успешно събитие и всяка посрещната група туристи стои екип от професионалисти“, коментира Йорданова.

Тя благодари на своите колеги за креативността, енергията и усилията, както и на Община Пловдив, партньорите и всички, за които туризмът е „не просто професия, а призвание и кауза“.

Отличия за Министерството на туризма и БНР

На церемонията Министерството на туризма също получи отличие – за приноса си в утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. Наградата бе приета от заместник-министъра на туризма Мариела Модева.

В контекста на тазгодишната тема на Световния ден на туризма, свързана с ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект в развитието на сектора, Модева подчерта значението на хората, които стоят зад реализацията на проектите и целите в туризма, както и необходимостта от по-добра координация между участниците в сектора.

Награда за актуално отразяване на туризма в България през настоящата година получи и генералният директор на БНР Милен Митев.

Общо 15 общини бяха отличени за развитието и популяризирането на своите туристически дестинации. Награди получиха още хотели, туристически комплекси, компании и организации за предлаганите услуги, инвестициите, партньорството и приноса им към популяризирането на България.

Отличия бяха присъдени и за принос към развитието на балнео и СПА туризма, културно-историческия, морския, фестивалния, винения и екотуризма, както и за отразяването на туристическия сектор в медиите.