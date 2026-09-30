Проектът предвижда аудиовизуално преживяване със съвременни технологии, а гражданите ще могат да дадат своите предложения за бъдещата визия на едно от най-емблематичните места в града

Община Пловдив кани граждани, медии и заинтересовани страни на публично представяне на иновативна концепция за обживяване на археологическия обект „Небет тепе“.

Събитието ще се проведе на 2 октомври 2026 г. от 17:00 часа в Малката конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“.

Идеята е чрез съвременни технологии, сценография и добавена реалност да бъде създадено ново преживяване за посетителите на едно от най-разпознаваемите исторически места в Пловдив.

Над 316 000 посетители за по-малко от година

След реновацията и консервацията на Небет тепе, известно като „Актът за раждане на Пловдив“, археологическият обект е посетен от над 316 000 души за по-малко от година.

За да надгради този интерес, Община Пловдив планира да финансира проект за аудиовизуално и имерсивно шоу, вдъхновено от международни добри практики.

Целта е историческите характеристики на хълма да бъдат представени по нов начин чрез съчетание между културното наследство, технологии и сценография.

Предвижда се шоуто да преобразява Небет тепе по време на празници, различни събития и през активния туристически сезон.

Добавена реалност за посетителите

Наред с аудиовизуалното шоу е разработена подробна стратегия и план за създаване на постоянна и достъпна ориентационна система с добавена реалност.

Тя трябва да бъде достъпна за посетителите на Небет тепе по всяко време и да предоставя нов начин за запознаване с историята и особеностите на археологическия обект.

Международен експерт представя концепцията

Проектът ще бъде представен от проф. Уве Й. Райнхард (Uwe J. Reinhardt) и неговия екип.

Проф. Райнхард е германски културолог, куратор и експерт по визуална комуникация, сценография и градски storytelling. Той преподава във Факултета по дизайн на Университета за приложни науки в Дюселдорф и ръководи Института за изложбен дизайн (edi).

По покана на кмета на Пловдив Костадин Димитров екипът му се е заел с разработването на идейния проект за новото визуално преживяване на Небет тепе.

Пловдивчани могат да дадат своите предложения

Публичното представяне няма да бъде само запознаване с готовата концепция. Присъстващите ще имат възможност да участват в дискусия и да представят свои мнения, предложения и препоръки за бъдещото обживяване на хълма.

Срещата ще даде възможност на обществеността да се запознае с идеята за използването на новите технологии за представяне на културното наследство и да участва в обсъждането на бъдещата визия за Небет тепе.