Пловдив посреща най-добрите български стендъп комедианти на Фестивала на комедията 2025

Кулминацията на на най-големия комедиен фестивал, организиран някога на Балканите, предстои да се проведе в Пловдив – от 23 до 28 септември.

Шестдневният фестивал се организира от Комеди Клуб с подкрепата на община Пловдив и носи разнообразна програма от стендъп шоута, уъркшопи, срещи с комедиантите отблизо и безплатни вечери за млади ентусиасти.

В различните дни от програмата на Фестивала ще вземат участие някои от най-известните български стендъп комедианти, сред които: Иван Кирков, Петя Кюпова, Ники Банков, Емо Йоцов, Васил Ножаров, Александър Деянски, Христо Радоев и други млади таланти.

Шоутата ще се проведат в Комеди Клуб Пловдив и в Дом на културата „Борис Христов“.

Фестивалът на комедията е ежегодно организирано събитие от Comedy Club Bulgaria и се провежда всяка година от 2014 насам. Той се утвърди във времето като традиция, която събира на една сцена както популярни стендъп артисти, така и любители на хумора, и е считан за най-големия организиран комедиен фестивал на Балканите.

Фестивалът на комедията се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билетите могат да се открият в сайта на https://mainevent.bg/.

