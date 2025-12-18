Пловдив отново е столица на киното: Започна XXIX издание на фестивала „Златен ритон“

Снощи в Lucky Дом на киното бе дадено началото на XXIX издание на фестивала „Златен ритон“ – най-старият и престижен форум за българско документално и анимационно творчество. От 17 до 22 декември Пловдив се превръща в притегателна точка за киномани и професионалисти, предлагайки богата панорама от идеи и визуални разкази.

Официалният старт бе даден от Петър Тодоров, изпълнителен директор на ИА „Национален филмов център“, и Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Община Пловдив.

„През следващите шест дни ще видим близо 80 филма – различни гледни точки, емоции и послания, обединени в конкурсни и специални програми,“ отбеляза Петър Тодоров. Той подчерта, че фестивалът традиционно среща утвърдените майстори с младите таланти, създавайки жива сцена за диалог. „Благодаря на екипа, авторите и най-вече на публиката, без която киното губи своето сърце.“

Заместник-кметът Пламен Панов изрази гордостта си, че градът е домакин на това емблематично събитие: „На Пловдив му отива да бъде дом на „Златния ритон“, защото той винаги е бил в духа на творците, които създават светове. Огромна чест е, че стартираме с две заглавия, посветени на знакови за града ни институции – Радио Пловдив и проф. Анастас Славчев, който сам по себе си е човек-институция.“

Първата фестивална вечер бе посветена на Пловдив. Документалният разказ „70 години Радио Пловдив“ на режисьора Михаил Косев отвежда зрителите зад кулисите на една от най-уважаваните медии у нас. Косев, който е възпитаник на престижния NYU Tisch School of the Arts, е вложил в проекта лична емоция и почит към наследството на своите колеги. Филмът разкрива как през десетилетията радиото е било не просто честота в ефира, а глас на свободната мисъл и критичното отношение към света.

Втората премиера за вечерта бе „Тема с вариации“ – документалният дебют на Лили Бързева. Филмът проследява вдъхновяващия житейски път на пианиста, педагог и общественик проф. Анастас Славчев. Сценарият разгръща историята му като музикално произведение, в което водещите мотиви са отдадеността към изкуството и любовта към човека. Зад камерата и монтажа стои Александър Богдан Томпсън.

Освен филмови прожекции, фестивалът предлага и богата съпътстваща програма: представяне на новия брой на сп. „Проблеми на изкуството“, премиера на книгата на проф. д-р Клер Леви „Екранната музика отблизо“, както и любопитната изложба във фоайето на Lucky Дом на киното – „Жени режисьорки в българското документално кино през ХХ век“.

Творбите в конкурсната програма ще бъдат оценявани от професионално жури в състав: Галина Лардева, Галина Жекова, Тонислав Христов, Иван Попов – Заека и Юрий Дачев.

Големият финал ще бъде на 22 декември, когато на тържествена церемония ще бъдат обявени носителите на престижните статуетки „Златен ритон“, последвана от прожекция на отличените филми.

Организатор на Фестивала “Златен Ритон” е ИА “Национален филмов център” и Община Пловдив, в сътрудничество с Министерството на културата и други професионални организации и институции.

Програмата по дни и часове тук: (www.zlatenriton.bg)

Фотограф на фестивала: Владислав Христов

