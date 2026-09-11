Пловдив отбелязва 118 години от Независимостта на България с тържествена програма

Възстановка на събитията от 1908 г., празничен концерт, молебен и церемония пред Колоната на Независима България са част от проявите на 22 септември

С празнично слово, полагане на венци и цветя, изпълнения на Духов оркестър – Пловдив и възстановка на събитията от 1908 г. градът ще отбележи 118-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Основната церемония ще се състои на 22 септември от 11:30 часа на площад „22 септември“ – в градинката на Гроздовия пазар, където се намира Колоната на Независима България.

Празнично слово ще произнесе д-р Теодора Георгиева, уредник в Регионалния исторически музей – Пловдив. Водещ ще бъде Златко Павлов.

В програмата ще участва Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев, а Комитет „Родолюбие“ ще представи възстановка на историческите събития от 1908 г.

Организатор на церемонията е Община Пловдив, а проявата е част от Културния календар на града.

Молебен и полагане на венци

Празничният ден ще започне още в 10:00 часа с молебен в храм „Света Неделя“.

От 10:30 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете прояви традиционно се организират от Сдружение „Петко Каравелов“ – Пловдив.

Патриотичен концерт на Сахат тепе

От 10:00 часа на Сахат тепе (Данов хълм), под Часовниковата кула, ще започне празничен концерт с патриотични песни.

В него ще участват Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и Арт Войс Център с ръководител Руми Иванова.

Програмата ще бъде допълнена от изпълнения на ксилофон на деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ с преподавател Маргарита Генова-Демирджян. Предвидени са и рецитации на патриотични стихотворения.

За д-р Теодора Георгиева

Д-р Теодора Георгиева е уредник в Регионалния исторически музей – Пловдив. През 2023 г. защитава докторската си дисертация в Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките.

Тя е автор на книгата „Икономиката на Второто българско царство“ и води занятия по история на Средновековна България в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са насочени към медиевистиката и стопанската история на Балканите.