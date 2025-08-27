Пловдив гостува на Варна с пряко предаване на фестивала „Station Street“

От 4 до 8 септември на входа на Морската градина ще се излъчва на живо културната програма на пловдивския форум

От 4 до 8 септември 2025 г. Варна ще се включи в едно от най-големите културни събития в страната – Station Street Festival 2025 в Пловдив. Фестивалната програма на третото издание на форума ще бъде излъчвана на живо, в реално време, на LED екран с впечатляващи размери, поставен на площад „Антон Новак”, при самия вход на Морската градина. За да може публиката да се наслади напълно на интерактивното преживяване и да се потопи в атмосферата на музикалния фестивал, специално за събитието е осигурено и професионално озвучаване.

От 4 септември (четвъртък) в продължение на четири дни всяка вечер любителите на хубавата музика ще имат възможността да се насладят на международната програма на фестивала, която включва световни изпълнители. За „живата връзка“ е избрано най-достъпното и емблематично място в града, с цел да осигури удобство и свободен достъп за всеки, който желае да бъде част от вече набралата популярност „Station Street“.

Събитието във Варна се реализира с подкрепата на Дирекция „Култура и духовно развитие“ – Община Варна, а международната музикална програма в Пловдив е по проект от Национален план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

„Station Street Festival“ 2025 е събитие, което осигурява сцена на световната музика, култура и изкуство. От 4 до 8 септември 2025 г. в Пловдив, под мотото „Градска култура без граници!” ще се проведе неговото трето издание. Музикалният календар на форума включва изпълнители от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Великобритания, Мали и Италия. Сред обявените имена са DJ триото Acid Arab, пост-пънк сензацията от Ротердам Tramhaus, гръцките стоунър рокери 1000mods, соул певицата Shirley Davis & The Silverbacks, както и италианците New Candys с чисто новия им албум. В музикалния афиш на събитието е отредено и специално място на българските изпълнители, сред които са ТДК, Nicka, Цар Плъх и др.

За повече информация на адрес: https://stationstreet.bg/bg

Facebook

Twitter



Shares