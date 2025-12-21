Плевенски ученици събраха над 1 300 лв. в подкрепа лечението на болно дете

Общо 1 306,50 лв. бяха събрани по време на благотворителния волейболен турнир между отбори от пет плевенски училища.

Мотото на инициативата беше „Доброто е заразно“ и е в подкрепа на малката Йоана Найденова, която вследствие на онкологично заболяване се нуждае от последващо лечение в чужбина.

Турнирът бе организиран от Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии със съдействието на Община Плевен и с участието на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Професионална гимназия по механоелектротехника, Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника „Г. С. Раковски“ и Медицински университет – Плевен. Всеки от отборите изигра по 2 мача според изтеглен в началото на турнира жребий.

Поздравления към участниците за тяхната съпричастност и отдаденост в желанието им да помогнат изрази заместник-кметът на Община Плевен Елина Димитрова. Съдийството на срещите беше поверено на Ваня Първанова – началник на отдел „Спорт“ към Община Плевен и международен волейболен съдия.

Средствата от благотворителния турнир вече са преведени в помощ на 6-годишната Йоана – преминала вече през 28 химиотерапии, 12 операции на крака и водеща борба със заболяването ембрионален рабдомиосарком (рядка и агресивна форма на рак). За да може Йоана да расте и да върви, предстоят още интервенции и поетапно поставяне на фиксатори.

