Плевенски деца с награда от Националния танцов конкурс в Димитровград

Децата от ДГ „Кокиче“ в Плевен се завърнаха с голямата награда от провелия се в Димитровград традиционен Национален балетен конкурс за театрално-сценични танци „България танцува“.

По решение на организаторите – Общински център за танцово изкуство „Галаксико“, Димитровград и Община Димитровград, голямата награда бе преотстъпена на малките участници от нашия град.

Плевенските деца показаха отличието на организиран в Арт Центъра в Градската градина празник, на който присъстваха и представители на организаторите на фестивала от Димитровград. Гостите получиха поздравителни адреси от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, в които се изразява благодарност към домакините на конкурса за оказаната от тях безрезервна подкрепа и още: „Решението на ОЦТИ „Галаксико“ да преотстъпи голямата награда на малките участници от нашия град е достоен жест на благородство, урок по доброта и пример за уважение и партньорство! Пожелавам на целия ви екип и на екипа на ОЦТИ „Галаксико“ здраве, още много успехи и енергия за добри дела!“

Плевенските деца показаха пред присъстващите, сред които заместник-кметът на Община Плевен Елина Димитрова и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Ирена Александрова, танца, с който спечелиха приза. Г-жа Димитрова поздрави младите таланти с успеха и достойното им представяне в Димитровград.

Конкурсът се проведе в края на м. ноември, в него взеха участие деца от цялата страна с близо 900 танца на сцената в рамките на тридневната програма. ДГ „Кокиче“ с директор Милена Кожухарова завоюва първо място в категория „характерни танци“ – висока оценка за труда на децата и педагозите им старши учител Красимира Колева и старши учител Галя Нанкова. На финалната церемония кметът на Община Димитровград Иво Димов, заедно с клуб „Галаксико“, взеха решение да отстъпят голямата национална купа на децата от ДГ „Кокиче“ като знак на уважение и доброжелателство.

