Плевенската филхармония гостува в Пловдив с концерт на големия български музикант Христо Йоцов

На 11 октомври 2025г., събота, от 19.00 часа, в Дома на културата „Борис Христов”, Плевенската филхармония, в партньорство с „Камерна сцена Пловдив“, ще гостува с концерт, включващ последната оригинална музика, създадена от големия български музикант Христо Йоцов.

В програмата ще бъдат изпълнени три изключително любопитни и красиви произведения, които са премиера за публиката в Пловдив. Концертът е под диригентската палка на Борислав Йоцов, брат на композитора, и е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив.

Публиката ще чуе: Христо Йоцов – „Скорпион“ – пиеса за кларинет и струнен оркестър – премиера за Пловдив, солист Борислав Йоцов – кларинет; Христо Йоцов – Концерт за барабани и оркестър, Солист: Христо Йоцов – ударни; Христо Йоцов – Концерт за оркестър – премиера, Диригент: маестро Борислав Йоцов.

Христо Йоцов е творец, притежаващ изумителна способност да смесва различни музикални светове. Той е виртуозен инструменталист на ударни инструменти, но същевременно е и композитор, аранжор и педагог. Признат е за един от най-креативните и активни музиканти на българската джаз сцена, който непрекъснато създава оригинална музика и нови проекти, в които активно привлича и подкрепя млади таланти.

В своите произведения той органично съчетава класическите форми и джаз импровизацията. Пише музика за биг-бенд и джаз формации, но също така и симфонични, филмови и театрални творби. Въпреки че е джаз музикант, в творчеството му се усеща принадлежност към българската композиторска школа. Той умело използва инструментални теми, вдъхновени от българската песенна традиция. Съчетава нестандартни инструменти в оркестъра и работи с различни музиканти, а музиката му се характеризира с движение, динамика, цвят и емоция.

„Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билети се продават в мрежите на EVENTIM и GRABO, както и на място преди концерта.

