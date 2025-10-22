Плевенската Арт школа „Колорит“ откри новия си творчески сезон

С представителна изложба и връчването на близо 300 престижни награди от национални и международни конкурси в Индия, Япония, Израел, Франция, Словения, Италия и България, плевенската Арт школа „Колорит“ с ръководител художничката Майя Ананиева откри новия творчески сезон 2025/2026.

Събитието събра във вторник вечер в Художествена галерия „Илия Бешков“ деца, родители и гости. От името на Община Плевен и кмета д-р Валентин Христов поздравления за празника поднесе заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова.

„На тази тържествена церемония имаме възможност да връчим награди от близо 10 държави, получени от възпитаници на школата ни през последните пет месеци. Част от тези отличията са най-високите от престижни световни конкурси“, сподели в началото на празничната вечер Майя Ананиева. Тя подчерта изключително успешния творчески период за нея и за децата от „Колорит“.

„Радвам се, че имам възможност да съм част от празника на „Колорит“ – школа с традиции и доказала себе си през всичките тези години. Вие и децата, вашите успехи сте истински повод за гордост за Плевен“, обърна се към присъстващите Елина Димитрова.

Празничната вечер продължи с връчването на отличия.

Почетна награда на ЮНЕСКО – Франция за високи постижение, вдъхновена подкрепа и съществена роля за насърчаване на артистичното израстване на младите хора, бе връчена на арт педагога и ръководител на школата Майя Ананиева.

Най-високото отличие „Златният трофей на Керала“ от най-мащабния световен онлайн конкурс „Керала`2025“ в Индия получи 8-годишният Мартин Ламбев от Плевен. Двамата със своя арт педагог бяха поканени от правителството на индийския щат Керала за участие в Церемонията по награждаването на победителите в Индия. Творбата на Мартин спечели най-високото отличие в конкурса сред 175 000 творби на участници от целия свят. Малкият плевенски художник получи своята престижна награда лично от министъра на туризма на щата Керала.

Най-високото отличие „Златен медал“ на един от най-престижните конкурси за детско творчество – „Световен конкурс за детска рисунка“ в Токио, Япония, бяха връчени на Анна Симеонова и Валери Михайлова.

От Международния конкурс в Израел децата от „Колорит“ са носители на пет награди Гран При. Колекцията от отличия се допълва от десетки златни, сребърни и бронзови медали от различни конкурси в различни точки на смета.

Част от творческата атмосфера на вечерта бе и изложба на тема „Маски“ с рисунки на деца от школата, които ще отпътуват за участие в международни конкурси в Япония и Китай.

Арт школа „Колорит“ е създадена в Плевен преди 35 години от художничката и арт педагог Майя Ананиева. Статистиката за изминалия творчески период включва над 8 000 спечелени награди и отличия и стотици участия в пленери у нас и в чужбина. Над 500 от учениците на Май Ананиева през годините са избрали изобразителното изкуство и за свой професионален път.

