Плевенска фирма с жест в подкрепа на спорта и активния начин на живот в града

Община Плевен получи дарение – метални пейки за оборудването на Общинската спортна зала „Спартак“. Жестът е на Габриела Младенова, управител на плевенската фирма „ГЕМИ 2015“ ЕООД, в подкрепа развитието на спорта и активния начин на живот в града.

„Желанието на г-жа Младенова е да подпомогне развитието на спортната и обществената дейност в Плевен, за което сме ѝ изключително благодарни. Конкретното дарение е предназначено за подобряване на условията в спортна зала „Спартак“, в която, както знаете, предстои и ремонт по проект за енергийна ефективност. Този жест на социална ангажираност и съпричастност е пример как Община и бизнеса в града можем заедно да работим за Плевен“, сподели заместник-кметът по „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. Тя прие дарението от името на местната управа заедно с началника на отдел „Спорт“ Ваня Първанова.

Дарението включва метални пейки на обща стойност 2 508 лв., които ще бъдат разположени пред тренировъчните помещения в зала „Спартак“. Средствата за тях са събрани по време на благотворителното събитие „Crazy Kids те предизвиква: Стани пример за детето си!“, проведено през октомври с подкрепата на Община Плевен. Събитието постави фокус върху важни теми като здравословното хранене, значението на спорта, отражението на подигравките върху психичното здраве на децата и ролята на семейството в изграждането на полезни навици. Специални гости бяха Вили Христова – участник в „Живот на кантар“, Анна Сапунджиева – победител във формата, треньорът Райко Цолов, нутриционистът Ивелина Боиклиева и психологът Веселина Асенова. Присъстващите се включиха в дискусии, демонстрации на спортни клубове, игри и активности за деца и родители. Всички събрани средства от инициативата са предназначени за подкрепа на спортните съоръжения в Плевен – за по-здраво и активно общество.

