Плевен в цветовете на есента

Красивите тонове на есента в слънчевите дни на октомври радват плевенчани и гостите на града.

Скромно допълнение към естествената красота на природата този сезон е и декорацията във формата на сърце, разположена на централния площад „Възраждане”. Сърцето от цветя и есенни орнаменти символизира топлината, уюта и обичта, които носи този сезон. Още в първия ден от поставянето й мястото се превърна в любим обект за снимки за деца и родители.

Реализацията на есенния кът е инициатива на Община Плевен, идеята е да се подчертае красотата на есента и да се внесе още настроение в градската среда.

