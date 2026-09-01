Плевен ще отбележи Съединението с тържествен ритуал и музикалния спектакъл „България се ражда“

На 6 септември ще бъдат почетени загиналите в Сръбско-българската война, а на 8 септември площад „Възраждане“ ще събере музиканти и изпълнители за празничен концерт

Плевен ще отбележи Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември, с тържествен ритуал и богата музикална програма.

По традиция честването ще се състои пред паметника на Четвърти пехотен плевенски полк в Градската градина. Началото е в 11:00 часа на 6 септември с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и военнослужещи от Плевенския гарнизон.

Плевен ще почете загиналите в Сръбско-българската война

В памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. ще бъде отслужена панихида, а присъстващите ще почетат паметта им с минута мълчание.

Пред паметника на Четвърти пехотен плевенски полк ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност.

„България се ражда“ ще звучи на площад „Възраждане“

Празничната програма ще продължи на 8 септември от 20:30 часа, когато на площад „Възраждане“ Община Плевен ще представи музикалния спектакъл „България се ражда“.

В концерта ще участват Плевенската филхармония, Общински хор „Гена Димитрова“, Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Струнният оркестър към НУИ „Панайот Пипков“ и Детски хор „Звъника“.

Специално участие ще имат Мариета Калъпова, Ралица Хайдърска, Чавдар Вълков – цигулка, и Лора Табакова – виолончело.

Спектакълът продължава традицията на патриотичните музикални прояви в Плевен, поставена през 2019 г. В програмата ще прозвучат утвърдени симфонични аранжименти на маестро Георги Милтиядов, както и нови произведения и авторски аранжименти, създадени специално за тазгодишното издание.