вторник, октомври 28, 2025
Последни:
Региона

Плевен ще чества Деня на народните будители

  С тържествен ритуал пред паметника на Иван Вазов в двора на едноименното училище, Плевен ще отбележи Деня на народните будители.

Началото на ритуала на 1 ноември (събота) е в 11.00 часа. Честването ще започне с молебен, отслужен от свещеници от плевенски храмове.

     В знак на признателност пред делото на всички достойни българи, съхранили през вековете националното ни самочувствие и съзнание, пред паметника на Патриарха на българската литература ще бъдат поднесени венци и цветя. Със свои изпълнения в празничната програма ще се включат ученици, Общинският духов оркестър с диригент Пламен Марков, детски хор „Звъника” с художествен ръководител и диригент Ваня Делийска при Центъра за работа с деца, Първи ученически гвардейски духов оркестър при СУ „Иван Вазов“.

